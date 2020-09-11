PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

大陸解放軍近期在黃、渤海一帶進行軍演，但台海周邊情勢今天和昨天也傳出共軍多架戰機進擾，國防部9日表示，上午有超過20架中共解放軍SU-30、運8等多型軍戰機，搭配反潛機分批次飛進我方西南防空識別區；國防部昨日（10）晚間也召開臨時記者會說明。網友認為，兩岸是否會開戰看美國是否「撤僑」就知道。

國防部在晚間記者會表示，解放軍演訓區域已進入我防空識別區，影響到我空防。因為外界有許多猜測，國防部有必要說明。國防部副部長張哲平上將表示，這兩天共軍在我西南空域的海空軍聯合演習，兵力規模大，停留時間長，昨天共機出動30餘架，其中有21架次進入西南空域，軍艦則出動7艘；他說，今天的演訓活動兵力。而且美軍機艦在附近也沒活動，明顯有針對性，目的是對我威脅恫嚇。也對區域的和平穩定形成威脅，而且這些軍事行動的位置，就在國際航線上，對國際飛航安全也會造成影響。

不僅如此，國防部記者會上也呼籲北京當局，應該要求解放軍有所節制，近期的騷擾行動，已經引起台灣人民的反感，不要再當麻煩的製造者，應該共同對區域的和平穩定做出貢獻。國防部也向國人報告，國軍聯合情監偵的作為，對於敵情都能夠即時的掌握，並且依照戰備規定，做適切的應處。

對此，網友在PTT論壇發表《開戰前真的會撤僑嗎》一文，引起熱烈討論，其友網友紛紛回應：「會喔」、「當然，看二戰就知道了」、「不知道，不過撤僑應該難免」、「撤僑時間就是拿來準備的」、「會走掉一堆有綠卡的」、「美僑一定會撤，美軍會派飛機到松山機場」、「武漢有疫情封城前都撤僑了」。

(中時新聞網)