高雄一名媽媽表示他正在等待兒子下課時，突有一位拎著一袋茶葉蛋及地瓜的國小孩童，「地瓜、茶葉蛋一袋50元」。出於母愛之情，她詢問之下得知對方是單親家庭，小小年紀出來叫賣，令她鼻酸，於是上網請求廣大的網友拜託多捧場，豈知，卻釣出背後的黑暗面，頓時掀起熱烈討論。

這名家長於昨（10）日在《爆廢公社公開版》發文寫下，準備接兒子下課時，突有一位國小生左手提著一袋地瓜、右手拎著一袋茶葉蛋，喊出一袋都各50元，許多路過的客人見狀，紛紛掏出手裡的100元捧場，還對這名孩童說「不用找了」，但孩童堅持要找50元。

此景象讓這名家長了忍不住詢問「是不是單親家庭」？對方回答是，接著表示，茶葉蛋與地瓜都是出於媽媽之手；弟弟與爺爺則是去另一個地點販賣，這名媽媽接著問他是不是住在左營明誠路附近，男童則說自己是住在鳳山區。對於他們一家子如此四處販賣維生，讓原PO感到相當不捨，並希望透過發文，能讓更多的人幫助他們。

不過，此文曝光還沒過一天，就有網友在底下留言曝這背後的真相，網友留言道「聽附近的攤販說，這些跟著這位他們口中媽媽的，其實是阿姨。」她表示自己曾經親自詢問過其中一位女孩子，「這位女士是你們的媽媽嗎？」女孩則肯定的說不是。據這名網友的說法，警方已有關切過這群孩子，並告誡這名「阿姨」不要讓未成年或是還在就讀的孩子工作，甚至是販賣到深夜一點多，由於該名女士屢勸不聽，依然故我，而其他攤販指出，這名女士若是持續要以「孩子博取同情心，販賣食物的話」，他們也不姑息，將會通知兒童保護單位請求協助。

雖然如此，不過原PO認為就算這對「母子」有掛；或是有人說她被騙，她其實不在乎，因為就算她真的被騙，或是其中有什麼問題，他們也並非空手白拿錢，況且該名孩童當下也因叫賣叫到喉嚨都啞了。

(中時新聞網)