經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文（8462）受惠後疫情時代消費者對健身需求增強，配合暑期旺季、振興券點火助攻，2020年8月合併營收再「雙升」改寫歷史新高。公司對下半年營運展望樂觀，看好營收可望逐季成長，並帶動獲利動能同步增溫。

柏文8月自結合併營收3.31億元，月增1.83％、年增7.63％，連2月改寫新高。其中，休閒運動及娛樂服務2.05億元，月增4.9％、年增8.45％。教練課程的運動保健服務1.13億元，月減2.5％、年增14.62％，一次性收取的入會費0.1億元，月減7.23％、年減40.57％。

柏文表示，隨著國內新冠肺炎於4月底趨緩，「健身工廠」每月新入會及重新入會人數明顯增加，會員人數已連4月成長，並帶動8月休閒運動及娛樂服務營收成長，使柏文單月營收已連4月繳出月成長、連3月繳出年成長佳績。

累計柏文前8月自結合併營收23.63億元，年增1.85％，續創同期新高。其中，休閒運動及娛樂服務14.52億元、年增1.02％，教練課程的運動保健服務7.95億元、年增4.57％，一次性收取的入會費0.99億元、年減4.9％。

柏文表示，健身工廠去年9月前開幕的42處據點、及去年第四季迄今開幕的6處據點，上半年營收受疫情影響而衰退的干擾已消退，目前消費者對健身需求持續增強，今年展店計畫未遞延，9月開出彰化員林廠、預計10月底開出新竹西大廠，將挹注下半年成長動能。

同時，健身工廠推出的「振興券優惠方案」可望促使9月營收持續增溫，配合教育部加碼的「動滋券方案」接續點火，配合暑期旺季效益助攻，預期第三季營收可望繳出「雙升」表現，隨著新據點開幕效益逐月顯現，看好第四季營收可望續繳「雙升」佳績。

柏文表示，今年單月營運已在4月落底，單季營收及獲利則可望在第二季落底，看好下半年營收可望逐季成長。而營收規模顯著增加，亦可望提升下半年毛利率及營益率表現，帶動全年獲利成長動能升溫，對下半年營運成長樂觀看待。

而柏文先前法說時透露，由於目前適合據點顯現，依據目前規畫展店速度，預期「健身工廠」明年有機會一舉新展8～10家店，創下歷年展店最快紀錄，使全台達80家店的終極目標有機會在2024年提前達陣。

(時報資訊)