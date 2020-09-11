經營85度C的美食-KY（2723）受惠中美2大市場恢復速度優於預期，帶動2020年8月合併營收回升至18.16億元、站上今年次高。展望後市，隨著時序進入傳統烘焙旺季，配合美國疫情及天災影響程度趨緩，法人看好美食下半年營收及獲利表現可望穩步回溫。

美食公布8月自結合併營收18.16億元，雖較去年同期19.87億元減少8.63％，但較7月16.48億元成長10.18％、站上今年來次高。累計前8月合併營收125.93億元，較去年同期154.57億元減少18.53％，雖續處近6年同期低點，但衰退幅度較前7月19.97％收斂。

美食表示，若排除匯率因素影響，以人民幣計價的8月合併營收為4.26億元，雖較去年同期4.48億元減少4.81％，仍較7月3.91億元成長8.99％、站上今年新高。累計前8月合併營收為人民幣29.6億元，較去年同期34.05億元減少13.07％。

美食表示，雖然全球主要消費市場受景氣疲弱影響，餐飲消費尚未回復疫情前水準，美食受惠中國大陸營收恢復年成長、復甦進度優於預期，美國市場力抗加州野火及空汙等不利因素影響，衰退幅度持續收斂，均持續帶動美食整體營收動能回溫。

美食指出，受到經濟疲弱影響，今年夏季中國大陸各地餐飲業績多數仍較去年同期衰退，但美食透過穩紮穩打的商品及門市經營策略，帶動淡季營運不淡、逆勢推升門市業績，8月中國大陸85度C同店營收已重返正成長，恢復速度優於預期。

美國方面，雖然疫情持續影響消費動能，且主要市場加州遭逢歷史高溫及野火空汙影響，但美食審慎因應疫情影響、獲得消費者信任，帶動美國85度C的8月營收仍較7月成長，且成長幅度優於去年同期，同店營收表現持續改善。

展望後市，美食在中國大陸維持產品價格穩定、持續優化門市品質，在後疫情時代消費者愈發重視安全衛生、強調品牌信任狀況下，看好在秋冬烘焙旺季可望擁有更多競爭優勢。而隨著天災及疫情影響逐漸趨緩，美國市場客流亦可望順利回溫，帶動營收重返成長軌道。

至於影響相對輕微的台灣，85度C持續透過差異化提升產品力，推出4款Hello Kitty實用小物加價購，看好七夕情人節檔期業績優於去年。同時，美食聯名本土文創「二搞」、推出11款懷舊中秋禮盒，看好可望帶動門市業績，使中秋月餅檔期業績優於去年。

(時報資訊)