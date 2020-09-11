瞄準手遊市場，Lenovo首款電競手機Legion Phone Duel正式登台，將於9月15日起在全台8大指定門市正式開賣，Legion Phone Duel搭載最新一代高通Snapdragon 865 Plus行動平台，在處理器、音效、充電以及相機等功能上均為電競手遊族群設計，鎖定在5G上路後，電競手遊市場仍有龐大成長空間，售價方面，12GB+256GB售價24990元、16GB+512GB則為29990元。

根據Newzoo最新報告，受到疫情影響，2020全球遊戲市場營收預估可達1,593億美元，較去年成長9.3%，其中約有49%營收來自手遊(含手機、平板平台)。同時手遊也是2020年遊戲市場中成長最快的項目，單手機平台就有15.8%年成長。此外，玩家人數及市場規模成長最大的地區均為亞太市場，約佔全球一半的數量。

就台灣市場而言，光2020年第1季台灣手遊營收即達5.1億美元，較去年同期成長20%；Google Play與App Store手遊下載次數也較去年同期成長18.2%。

看好手遊市場發展，Lenovo推出旗下電競子品牌Legion第一款電競手機Legion Phone Duel， Lenovo台灣區總經理林祺斌表示，Lenovo自3年前推出電競子品牌Legion後，在台灣持續深耕玩家市場，從玩家們的反饋持續優化商品設計與服務內容。今年9月全新Legion Phone Duel在台上市，希望透過電競手機、電競筆電與電競電腦不同產品線，讓更多玩家可以體驗Legion的產品與服務，進而提升消費者與玩家粉絲對於品牌的好感與黏著度。

Lenovo集團副總裁移動遊戲業務總經理趙允明表示，考慮到市面上手遊多以橫式介面為主，Lenovo以玩家為出發點，Legion Phone Duel打破以往電競手機直式設計架構，改以橫式的ATA中置架構為電競手機帶來革命性創新，在效能表現、散熱系統、電池配置都依據玩家需求提供最佳架構，此外，Lenovo不只提供高規格硬體，更會擔任電競手遊生態系串接角色，透過串連硬體、平台開發商、遊戲軟體開發商、玩家社群一起，在5G高速網路環境下進一步擴大電競手遊市場。

Lenovo Legion Phone Duel採用ATA 次世代中置架構提供完全以橫向模式進行遊戲的舒適與便利，不但將容易發燙的主機板放置於機身中央、對稱的電池配置與優良的散熱效果更提供開掛般的效能表現。搭載最新一代高通Snapdragon 865 Plus行動平台，與雙液冷和散熱管和散熱銅箔，電池則配備90W快充，從零電量到50%電量只需要10分鐘，30分鐘可100%充飽，此外，有鑑於遊戲身兼分享社交的社群功能，Legion Phone Duel更搭載2000萬像素前置相機鏡頭，獨步市場符合遊戲實況行動直播功能。

(時報資訊)