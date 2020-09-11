穎台科技(6775)參加國泰證券第3季產業論壇，董事長王志鴻表示，今年上半年受新冠肺炎疫情干擾，各地區供應鏈接連停工，影響出貨進度，但下半年進入產業旺季，電視及顯示器需求大增，後續Mini LED高毛利產品放量，獲利有望急起直追，今年全年獲利有望創近年新高。

穎台科技上半年營收13.74億元，年減9.5％，營業利益1.07億元，年增3.3％，稅後淨利0.75億元，年減24％，每股盈餘1.03元。雖然上半年獲利下滑，但後疫情時代，宅經濟持續發燒，電視、顯示器等需求大增，穎台科技在疫情趨緩後，整體出貨量持續處於高峰，7、8月營收分別為2.94億元及2.79億元，年增11.2％及14％，連續兩個月雙位數成長。

另一方面，受惠於高階產品出貨比重增加與整體稼動率提升，上半年毛利率16.73％，優於去年同期14.48％，公司將持續透過產品組合調整，增加高毛利、高階產品比重，將有助於未來持續提升整體獲利。

穎台科技為國內唯一可提供MiniLED擴散板的廠商，今年在Mini LED背光領域應用上大有斬獲，已成功導入電競品牌，應用於高階電競筆電，目前已穩定量產，下半年尚有新款電競筆電待出貨；除此之外，已與全球各大國際品牌廠商合作開發Mini LED產品，品項涵蓋NB、顯示器、車載、及電視等，穎台科技透過新複合材料應用、特殊光學微結構等高階擴散板解決方案，除了提升Mini LED背光顯示亮度、輝度、品質外，亦替客戶降低Mini LED整體模組成本，樂觀估計明年第1季將逐漸發酵、貢獻營收獲利；而公司未來也將持續投入研發資源，佈局Mini LED背光顯示，從小尺寸到大尺寸、從膜到板的完整產品線，站穩高階光學板領導廠商地位。

穎台科技自2016年中下市後，轉型為有機複合材料應用的供應商。過去營收100％來自電視市場，目前已成功跨入Mini LED、電腦顯示器及照明等不同領域的應用市場，後續亦持續拓展新的應用，並開發高附加價值板材及研發新複合材料產品等，朝多角化發展。

(時報資訊)