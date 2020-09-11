生活小物很便利，但用錯恐出事！振興醫院婦產部醫師李偉浩在節目上指出，19歲少女用月亮杯發生慘劇！因使用方式不對，放進去後就拿不出來，請男友幫忙摳也沒用，拖了3天才就醫，在內診時以鉗子夾出，血竟就整個噴濺出來，讓醫師大喊傻眼。

李偉浩在節目《醫師好辣》上分享，曾有位19歲的少女來就醫，因為使用女性生理用品「月亮杯」卡住了，不管怎樣都拿不出來。少女透露，以前都是用衛生棉條，也非常習慣，但月亮杯出來之後，為響應環保，因此也跟進使用，卻沒想到會發生慘劇。

李偉浩表示，該位少女發現將月亮杯推入私密處後，就無法取出來，即便請男朋友幫忙摳，也還是無法拿出來，間隔2至3天後，才決定尋求醫師協助。少女一躺上內診台、雙腿打開，醫師立刻發現月亮杯卡在陰道裡，便小心翼翼的用鉗子夾。

李偉浩指出，在緊張的情況下，少女的私密處肌肉夾的很緊，讓他也坦言「真的很難弄！」拿出來的時候，整個血就往外灑出來，也濺到護理師的衣服上。

李偉浩解釋，將月亮杯塞入私密處可接住經血，取代衛生棉，其下方設計有環扣「指套」方便女性更換、清洗，但上述那位少女卻搞錯用法，將其當「月亮塞」使用，上下顛倒放入，導致沒有環扣可取出，醫師也傻眼直呼，這樣根本抓不出來，只能靠鉗子去夾。

(中時新聞網)