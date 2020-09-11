小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（11日）財經重點。

【1】晶片斷炊 華為改走谷歌模式

在關鍵晶片即將「斷炊」的窘境下，華為試圖走「谷歌模式」，將戰略轉向軟體與生態。在10日舉行的開發者大會上，華為發表鴻蒙OS 2.0，確認2021年華為手機將搭載該系統，呼籲中國力量以及全球廠商共建生態圈。

【2】疫情攪局，頻頻踩雷… 國銀海外逾放授信破75億

新冠肺炎疫情攪亂全球經濟一池春水，也讓國銀海外授信頻踩雷。據指出，國銀踩雷地區除大陸、東南亞，已遠至在英國籌組的中東地區聯貸案，一家叫作NMC HEALTHCARE的知名大型醫院機構集團已開始進行重整，目前已知該聯貸案是由大陸交通銀行、日本瑞穗銀行、Caixabank、Generale等主辦，台資銀行共有包括台銀、兆豐、一銀、彰銀、合庫等五家參貸。

【3】金控雙雄 7、8月海賺540億

資本市場旺，推升金控雙雄獲利創新高。富邦金控10日公告8月稅後獲利132.7億元，較去年同期成長84％，累計前八月稅後賺640億元，同比成長29％，每股稅後獲利（EPS）5.97元，單月稅後、累計稅後及EPS不僅都是金控第一，且三數字都創富邦金歷史同期新高。

【4】1,228.78億元 台積８月營收 歷史新高

晶圓代工龍頭台積電10日公告8月合併營收1,228.78億元，創下單月營收歷史新高，主要受惠於7奈米及5奈米產能利用率維持滿載並出貨暢旺。雖然台積電9月14日後無法再出貨華為，但來自蘋果、高通、超微等先進製程訂單強勁，法人預期台積電9月營收可望維持成長動能，第三季營收將順利創下新高紀錄，且超越財測目標的機率大增。

【5】8月營收雙強 16檔頂呱呱

台股在7月28日衝上13,031點新高後，靠著是台積電、聯發科等電子股帶領，進入第三季，市場最關注上市櫃公司8月合併營收概況，法人偏愛的8月合併營收「雙增」股以中低價個股及傳產股為主，如面板股友達（2409）、彩晶（6116）、群創（3481）、中工等。

(中時新聞網)