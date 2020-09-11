約旦首都郊區軍事基地驚爆

安全消息人士說，約旦首都安曼東北部的1座軍事基地發生連環大爆炸，但目前還不清楚，究竟甚麼導致爆炸，而札卡郊區有數十座軍事基地。

據路透報導，札卡當地居民說，部分地區建築的窗戶被震碎，還可以看到大火竄出。

(中時新聞網)