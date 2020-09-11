影》約旦首都郊區軍事基地連環大爆炸 窗戶震碎大火直衝雲霄 08:132020/09/11 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 約旦首都安曼東北部的札卡郊區發生大爆炸後，警方趕到現場。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 約旦首都郊區軍事基地驚爆 安全消息人士說，約旦首都安曼東北部的1座軍事基地發生連環大爆炸，但目前還不清楚，究竟甚麼導致爆炸，而札卡郊區有數十座軍事基地。 據路透報導，札卡當地居民說，部分地區建築的窗戶被震碎，還可以看到大火竄出。 (中時新聞網) #軍事基地 #連環大爆炸 #約旦 #首都 #郊區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》逢低買盤觸發反彈 但美股震盪尚未結束 14:492020/09/10 財經 《傳產》華熊營造挺新濠一川 今日簽約 16:482020/09/10 財經 美政局若混亂 陸恐藉機武統台灣 04:102020/09/10 焦點新聞 陸製新冠疫苗 可抗變異病毒 04:102020/09/10 兩岸要聞 共機頻打卡 國軍戰略容忍 04:102020/09/10 兩岸要聞 柯拔希：機械公會與電電公會等將共組智慧製造大聯盟 21:412020/09/10 財經 美機窺探陸演習 三海域諜影幢幢 04:102020/09/10 焦點新聞 報復性國旅發威 集集特生中心暑期遊客增1萬5千人次 17:512020/09/10 旅遊 熱門股－元晶獲利亮眼 量價齊揚 04:102020/09/10 證券．權證 巴菲特狂押日本5大股票 老謝揭背後最大盤算 16:282020/09/10 財經 國際熱門新聞 白宮發言人記者會鬼話連篇 CNN主播火大切直播 - 國際 昏迷不醒？川普宣稱金正恩非常健康「永遠不要低估他」 - 國際 避免官司纏身 萬一敗選 川普可能辭職另出殺手鐧 - 國際 強姦很性感！受害女驚人發言 CNN主播嚇傻放大絕 - 國際 伊朗荷姆茲海峽高調軍演 美無人機提前退散 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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