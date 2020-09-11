雖然美國國家情報總監辦公室早指出大陸、俄羅斯以及伊朗皆有涉入干預11月美國總統大選之際，一名吹哨者指控川普點名的國土安全部代理部長沃爾夫要求該部門內的國土安全部官員改變情報評估方向，淡化俄羅斯干預美大選以及白人極端主義等威脅，並全力盯緊大陸，以符合川普的政治議程。

據美國有線電視新聞網報導指出，這名吹哨者表示，沃爾夫（Chad Wolf）於今年初就指示國土安全部官員「停止提供俄羅斯干預威脅相關的情報評估」；並要求他們專注蒐集大陸與伊朗相關威脅資訊。

此外，吹哨者也指控沃爾夫與同樣為川普命名的國土安全部代理副部長庫奇內力（Ken Cuccinelli）指示國土安全部官員改變情報評估，以確保川普對於反法西斯主義運動以及無政府主義者等誤導大眾的評論，能與情報報告一致；而沃爾夫與庫奇內力嘗試改變情報評估，降低白人極端主義威脅，並強調極左團體的風險，讓情報正好符合川普的政治立場。

相關指控是近期由國土安全部資深分析員墨菲（Brian Murphy）向國土安全部內的監察長辦公室提出，他並表示沃爾夫告訴他，針對俄羅斯威脅所做的相關評估，會讓川普看起來「很糟糕」，且在報告中自我審查俄羅斯和國內白人至上主義者威脅，這種事他無法辦到，「因為這麼做會置國家於重大特定的危險之中」。墨菲自稱因拒絕政治聽命，上個月遭到降職。

(中時新聞網)