由行政院農委會水土保持局台東分局主辦的「萬物糧倉大地慶典」計畫中，最受矚目的縱谷大地藝術季2020年再次透過不同藝術家裝置藝術作品，將縱谷大地這片美景，融入故事與溫度，今年一共展出十件作品在近日全數完工，誓必掀起再一波秋遊池上打卡熱潮。

「漂鳥197。縱谷大地藝術季」活動，將197縣道作為藝術祭舞台，邀集藝術家結合泰戈爾「漂鳥集」詩意，融入地景設置藝術作品，2020年一共展出10件作品，而最後四件作品分別為：來台定居多年日籍藝術家吉田敦「等待 Waiting」、國際花藝名家林惠理「傾聽 稻影」、屏東排灣雕塑家阿旦‧達魯札隆以及八年級生陳勤共同創作的「AWIDAY TO SIPALAAY 感謝土地！」，而最後完成的是視覺藝術自由工作者巴豪嵐．吉嵐創作的「神奇交會點」。

《傾聽 稻影》，以稻米作為發想，勾勒出這塊土地的美麗，營造樹屋的氛圍，細緻的草繩編織與溫暖的原木相互襯托，並與眼前綿延的稻田景色呼應。（馮惠宜攝）

《等待 Waiting》，以巨人的樣貌坐落在大波池的蓮花池畔旁，吉田敦以日常生活中常見的廢棄素材打造這項作品，遊客可以像巨人一樣坐在池畔休息、冥想，從大自然獲得力量；也可進去巨人體內，觀賞他的骨架，從窗口觀察白鷺鷥、仰望天空。

《AWIDAY TO SIPALAAY 感謝土地！》，用山芋葉與土地對話，彎腰的姿態對農人致敬，用鋼琴與土地對話，象徵人們是自然的一部份，而鋼琴上的牛頭，意謂農村與自然的和諧生活與農人的智慧！（馮惠宜攝）

《傾聽 稻影》以稻米作為發想，勾勒出無盡意中美麗樹屋的氛圍，從底部的木作與金屬結構延伸到頂端及涼亭內部，細緻的草繩編織與溫暖的原木相互襯托，並與眼前綿延的稻田景色呼應。

去年「漂鳥197。縱谷大地藝術季」的作品「何時」以漂流木為素材，打造一個擁有歲月與智慧在池邊垂釣的老人，這項作品迄今仍立於大波池畔，成為遊客打卡聖地 。（馮惠宜攝）

而《AWIDAY TO SIPALAAY 感謝土地！》用山芋葉與土地對話，彎腰的姿態對農人致敬。用鋼琴與土地對話，象徵人們是自然的一部份，並願意時時停下腳步、仔細地聆聽自然所要傳達的訊息！鋼琴上的牛頭，意謂農村與自然的和諧生活與農人的智慧！

最後一項完工的作品是位於慶豐村內大坡路旁的廢棄房舍《神奇交會點》，它敘述代表原生態的野豬，與當代時髦的女性相遇，展開真實又奇幻的故事，女孩想捕捉巨獸畫面，牠正是撐起廢墟的吉靈物，從此開始這個驚異的交會點。

(中時 )