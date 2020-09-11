恆述法師日前召開記者會，除了說明債務已在神豪資助下還清，更強調與2個弟弟張菲、「小哥」費玉清，已劃清界線各走各路，姊弟關係降至冰點，此外她也公開宣布將全面復出，除了「螢幕還俗」之外，而且內容毫無設限，誓言要當個「瘋狂尼姑」。

根據《三立新聞網》報導，恆述法師宣布即將「螢幕還俗」，她表示自己是走在時代尖端的人，因此要當個最前衛的法師，她舉例未來若上談話性節目，不僅會口無遮攔，內容也絕對是毫無設限，更強調自己比名嘴還會講，至於服裝不會受限在袈裟，但還會以中性裝扮為主，畢竟多少還是會顧忌出家人的身分。

近來恆述法師陸續上了許多談話性節目，她表示收視率創下新高之後，不僅很多經紀人都想簽她，也成為各大主持天王天后爭相邀約的對象，不過由於想先好好整頓一下，因此仍舊在考慮當中，但也強調未來上節目不會再講張菲、費玉清的事。

恆述法師今年3月傳出欠高利貸3000多萬，由一名鐵粉「神豪」出資百萬美金幫忙，對此名嘴許聖梅透露這位神豪真實身分，疑似就是她口中「中國最好用的牙刷」一毛不拔的弟弟費玉清，不過一切都只是都市傳說。

(中時新聞網)