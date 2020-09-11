籃網明星前鋒杜蘭特近日上到鵜鶘後衛雷迪克播客自爆，「我從沒計畫前往尼克，在我簽了1+1年合約後，這些謠言就滿天飛，說我會去尼克，尼克需要一個救世主，你知道怎麼回事，每次有頂級自由球員出現，尼克就會追求卻又失敗！」

杜蘭特去年夏天原本盛傳想從勇士跳槽尼克，最後卻跟好友厄文私下討論過後，決定攜手跳槽籃網，也讓尼克完全傻眼，甚至落到沒有搶到任何頂級球星窘境，只好狂找一些綠葉球員加盟，結果換來本季只拿21勝45敗、排名東區第10。

「籃網符合我的一切需求，這裡很冷靜、低調、都是黑人、只關注籃球，」清楚說明自己為何喜歡籃網這個球隊環境的杜蘭特說，「看我們的比賽，你不會看到什麼傳統大戰，這裡沒有所謂的籃球聖地麥迪遜花園廣場之類的鬼東西。」

杜蘭特最後甚至狠狠補了一刀，徹底嘲諷尼克的球隊環境，「我去年夏天就在想，我不想成為紐約或尼克的救世主，我才不在乎什麼紐約之王的頭銜，這真的對我沒有任何幫助，我也不在乎上百老匯這類的鬼事情。」看來他現在什麼都敢說了。

(中時 )