精密齒輪大廠鈞興-KY因電動工具、園林工具等主要客戶備貨需求強勁，8月營收攀升至1.98億元，連續第二個月改寫單月營收新高。前八月營收11.7億元，也創同期新高。第三季向來是出貨旺季，齒輪箱及精密五金件等主力產品在手訂單能見度達2～3個月，接單、出貨可隨主要客戶加大備貨力道而增長。

鈞興8月合併營收1.23億元，比去年同期大幅成長60.75％。前八月合併營收為11.7億元，也較去年同期成長8.65％。鈞興表示，鈞興營收連續2個月攻頂，主因是齒輪箱、精密五金件等產品銷售持續暢旺，不單電動工具品牌大廠客戶持續拓展全球及美國大型居家量販店通路、新款電動工具產品上市推出，更拉升ODM代工訂單。此外，園林工具品牌客戶訂單亦同步回溫，都是係挹注整體接單、出貨表現優於去年同期的主因。

鈞興指出，鈞興近年強化齒輪、齒輪箱、精密五金件及諧波減速器等高客製化產品研發能力提升，精進生產製程、自動化生產效率保持優異產品品質。主要客戶對高精密度、耐超載、抗衝擊等產品性能，以及既有產品改款需求提升，帶動近兩年與客戶共同開發產品案件量持續提升每年均達百件以上。根據過往產品開發至生產測試完成後銷售約6～18個月，目前包括齒輪箱、精密五金件等新產品已創造良好銷售挹注。

鈞興表示，鈞興對第三季營運，維持審慎樂觀看法。第三季向為傳統出貨旺季，目前輪箱及精密五金件等主力產品在手訂單能見度2～3個月。鈞興為拓業務接單，規劃15日至19日參加上海舉行第22屆中國國際工業博覽會機器人展，現場將展示多款諧波減速器系列新品、以及全系列機器人齒輪產品等，以瞄準未來工業自動化趨勢，創造集團業務契機，期推升未來營運成長動能。

(工商 )