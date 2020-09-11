平溪十分天燈老街因店家與房東的租金喬不攏，門口遭房東上鐵鍊、鐵柱無法營業。（圖／翻攝自中天畫面）

北市平溪區的十分老街天燈攤商林立，每逢假日都吸引各地旅客到訪，在此許願、點燈、放天燈，不過今年開始，這些店家的門口卻被上了鐵鍊、鐵柱，紛紛暫停營業，原因都是房東將房租一口氣漲了52倍。

據「東森新聞雲」報導，一名林姓攤販表示，他們原先每年租金3000元，若按房子大小計算，等於1年租金漲了52倍。另一名攤商也說：「一漲就是好幾十倍，讓大家無法接受」。

據了解，原先的年租金3,000元，包含建築物本體與店門口空地，若現在拆開來算，以知名老店「阿媽的天燈」坪數來算，調漲後的租金門口空地要價8萬4000元，室內7萬元，比原來的3000元確實高出許多，對店家是很大的負擔。

十分老街驚傳「倒店潮」 攤商控地主「漲租50倍」

但據統計，新北市平均月租金每坪約965元左右，以十分老街之前每年3000元租金計算，平均每個月租金僅250元，意味房東先前的租金超佛心。

再以調漲後的年租計算，「阿媽的天燈」每年租金一共15萬4000元，換算下來每個月租金約1萬2833元，依據新北市平均租金來看，只能租到13.3坪的土地，比該家天燈店的面積小了許多。

據了解，十分老街大都屬於一個家族所有，對於為何這次大幅調漲房租，地主低調未回應，只說：「目前已進入司法程序」。

(中時新聞網)