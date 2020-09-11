今年6月美網就開始研議使用「機器線審」，比賽場地除了主審將沒有線審，全部以「鷹眼」攝影機判定，再以預錄語音傳達賽場。主審不干涉機器判決，如此人類線審的數量可從350人減少到百人以下。偏偏喬柯維奇(Novak Djokovic)就還是砸到了人類線審。

因為新冠疫情未退，美網8月決定在15座賽場啟用機器線審，只有兩座球場依然使用人類線審：亞瑟艾許球場、路易斯阿姆斯壯球場。亞瑟艾許球場就是中央球場，如果可以選擇，喬柯維奇大概也想用機器線審，但他是球王，每一場比賽都在中央球場，最後不幸因此出局。

2009年美網，小威廉絲(Serena Williams)怒罵一位線審：「我要把他X的這顆球塞進你娘的喉嚨裡。」最後遭重罰8萬多美元，刷新當時網壇紀錄。喬柯維奇坦然接受出局或許才是最好的，在這方面就算天王巨星也沒情可講，若主審饒恕他反而爭議會更大。

這是大滿貫比賽首次使用機器線審，每個場地安裝18個攝影鏡頭，《紐約時報》報導大部分選手對此抱持肯定。當然偶爾還是會有誤判發生，但是喬帥和小威大概還是很樂意使用機器線審，小威目前也是都在亞瑟艾許球場出賽。

(中時新聞網)