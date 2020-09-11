美國勞動力市場趨緩加上瘦身版新刺激法案遭國會否決，科技股拋售再起，周四終場美股四大指數呈現下跌，漲跌幅介於-1.45%至-1.99%，其中那斯達克指數最為弱勢，AMD下跌3.58%，APPLE下跌3.26%，台積電ADR下跌0.6%，聯電ADR下跌2.02%。

量價及技術面：

（1）、量能：量縮上漲，後續必須補量上漲化解量價背離疑慮。

（2）、均線：下檔支撐為8/21低點(約12,462點)附近，上檔壓力為12,900點附近。

（3）、技術指標：日KD即將黃金交叉，短線仍有利持續反彈。

周四櫃買指數下跌0.24%，收在165.11點。短線支撐為160點附近，壓力為171點附近。

觀盤重點，美股經過急跌後出現反彈大漲，也帶動台股周四出現反彈，但7/28及8/20長黑K棒的上檔賣壓仍大，加上美股昨日(9/10)科技股再度領跌，我們認為短線上行情維持在月線至季線附近高檔震盪，類股及個股輪動快速。

操作上建議選股不選市，短線操作者挑選強勢股操作，中長線投資人靜待拉回量縮止穩後再逢低增加持股佈局。選股方向可留意5G、散熱、NB、生技、高爾夫球具、電機股。

(時報資訊)