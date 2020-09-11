羅志祥年初被爆用情不專導致分手。（圖／中時資料照片）

周揚青甜喊「我的寶貝」。（圖／翻攝自 IG）

周揚青今年4月爆出和羅志祥（小豬）分手內幕，對小豬發復合懺情文冷處理的她，這個月將首過9年來第一個單身生日。昨(10日)她在微博貼出今年吃到的第2個蛋糕，可見身旁除了有好友何超蓮及其男友竇驍外，還有一位戴著眼鏡的斯文男子，周揚青透露對方是大她一歲的學長，網友虧：「哈哈哈，有狀況？！」

周揚青過去和小豬低調交往9年，往年兩人總會相約出國慶生，今年初傳出兩人情變，4月周揚青親口證實分手小豬，主因是男方用情不專、愛搞多人運動，周揚青忍無可忍，認為羅志祥已經不可能悔改，便拋出震撼彈，希望之後不要再有女生受傷。

堪稱白富美的周揚青恢復單身後，網友也相當關心她的感情動向，近日她接受陸媒專訪，直言：「我感覺分手之後，沒什麼男生敢追我了」，說身邊有很多男生朋友，但都成為「哥兒們」，可她不著急，認為只有把自己變得更好更優秀，理想中的另一半有天一定會出現。

12日將要過32歲生日的周揚青，昨在IG限時動態貼出慶生照片，照片中有她、何超蓮、竇驍、和一位斯文男，她開心寫下：「謝謝我的寶貝給我過生日」，後來又在微博解密該男身分，說：「今年de（的）第二塊生日蛋糕，感謝比我大一天的學長安排的一切讓我蹭了個生日」，有人說：「記住媽媽說的話不要喝酒」，周揚青回：「聽見了不喝！那是他們的！」另有人說：「濛啊，我覺得那位男士喜歡你」、「學長好帥！很優秀的樣子！」

(中時新聞網)