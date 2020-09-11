高雄市議員黃捷26歲即當選成為政壇最年輕議員，對時任高雄市長韓國瑜白眼「一翻成名」其出眾的外型與網路聲量也成各界焦點。昨日（10）黃與雲林縣議員廖郁賢一同考察雲林縣成龍濕地，黃戴超大斗笠、大墨鏡和大耳環的裝扮，搭配雙手插口袋、不苟言笑的表情，讓網友大讚氣勢驚人，甚至打趣表示「地層下陷了」。

黃捷昨日在臉書發文，寫道：「昨天一整個下午跟著成龍社區發展協會 成龍村，讚起來！ #觀樹教育基金會 踏查雲林縣成龍濕地，了解基金會從早期進入社區進行環境教育，並透過一年一度的國際藝術節串聯學童、家長、社區居民，到後來整個社區自主動員守護濕地的過程，都是國內數一數二的社區營造典範，我也會將這樣的經驗帶回高雄，持續強化鳳山人與土地的連結與關懷。」

黃捷指出：「後來更參觀了全國第一個符合建築法規的高腳屋建築『躼腳屋』，同樣是由觀樹教育基金會建造，提供了另一個解方來因應『成龍社區地層下陷」與『全球海平面上升』問題，這樣從防洪到耐淹的思維轉變，也與我上個會期在市議會倡議『亞洲新灣區應納入因應海平面上升的新建築標準』不謀而合。」

文章一出，迴響熱烈，獲得超過10000個讚。不少網友將焦點放在黃捷的穿著上，大讚他超大斗笠、大墨鏡和大耳環又不苟言笑、雙手插口袋的照片「造型好飛炫」、「很有女強人的架勢」、「我喜歡你這身造型」、「請問這斗笠要去哪買」、「很有氣派」、「草帽新時尚流行起來」、「這表情666」；也有網友打趣表示「地層下陷了」。

(中時新聞網)