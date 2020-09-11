正值中印邊境衝突升溫之際，兩國外長於俄國莫斯科舉行會談，討論邊境形勢與雙邊關係。據陸官媒新華社指出，大陸外交部長王毅與印度外長蘇杰生通過「坦誠和建設性地討論」，已達成不讓兩國分歧上升等五項共識，藉此緩和邊境緊張局勢。

報導指出，此次中印外長會談中，達成共識如下：

一、兩國外長同意雙方應遵循兩國領導人達成的關於發展中印關係的一系列重要共識，包括不讓兩國分歧上升為爭端。

二、兩國外長認為，邊境地區當前形勢不符合雙方利益，兩國邊防部隊應該繼續對話，儘快脫離接觸，保持必要距離，緩和現地事態。

三、兩國外長認為，雙方應恪守現有邊境事務協議和規定，維護邊境地區的和平與安寧，避免採取任何可能使事態升級的行動。

四、雙方同意繼續透過中印邊界問題特別代表會晤機制保持溝通，繼續開展中印邊境事務磋商與協調工作機制磋商。

五、兩國外長同意，隨著局勢緩和，雙方應加快完成新的建立互信措施，維護和增強邊境地區的和平安寧。

(中時新聞網)