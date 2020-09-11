歌手林宥嘉與妻子丁文琪結縭3年多，育有一子一女，家庭幸福美滿， 而工作滿檔的他，鮮少經營社群平台，若有PO文多半都是以分享工作為主，昨（10）日他就罕見地上傳一段與兒子的影片，以「海龜計程車」為題，只見他在地上爬行，背上還「載」了兒子酷比，準備去睡覺，讓粉絲瘋狂洗版，表示太可愛了。

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只見影片中的林宥嘉身穿居家休閒服四肢朝地，於地面緩慢爬行，背上還載了兒子酷比，並稱這是「一台專門用來載小孩去睡覺的交通工具」，幽默稱自己是「海龜計程車」。由於房間的門半掩，宥嘉便說「海龜用頭開門」，本要用手去將門打開的酷比便收手改用頭，宥嘉還不時提醒他「輕輕的、輕輕的」，讓錄影的媽媽笑出聲來。

由於林宥嘉鮮少分享家庭生活，這段影片一曝光，粉絲熱烈迴響「酷比的奶音太可愛了」、「大可愛配上小可愛」、「 全天下的老杯都是Ｊ樣的」、「不小心重複看了10遍」、「不愧是林少女」。

而林宥嘉上次分享家庭日常，已是３月女兒出生時，當時的貼文他還提及「珍惜每個平凡的當下，我們是如此幸運」，讓人不禁呼宥嘉真的是深情溫柔的好丈夫、好爸爸，名副其實「愛家的好男人」。

(中時新聞網)