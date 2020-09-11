苗栗縣露天燃燒嚴重，為防範空汙加劇，縣府今年起限縮山林田野引火許可範圍，禁止水田引火燃燒，但近2個月先後有劇組稱向後龍鎮公所申請拍MV，卻自行燃燒布景製造效果，後又傳通霄鎮公所與宗教團體合作辦法會，「煙供」儀式遭鎮民炮轟，顯見空汙防制決心，地方政府與公所不同調。

依據《空氣汙染防制法》第90規定，只有消防演練、緊急防止傳染病擴散而燃燒受感染之動植物、取得山林田野引火燃燒許可者，以及經中央主管機關公告之行為，得免罰，其餘在空汙防制區內的燃燒行為均得面臨1200元到10萬元不等的罰鍰，而環保局指出，苗栗縣所有行政區都是空汙防制區。

祈福法會9月5日在通霄海水浴場焚燒煙供塔，民眾發現悶燒多日，怨聲載道。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

通霄鎮公所與宗教團體9月初合辦祈福法會，其中「煙供」儀式因露天燃燒經文及祈福用品等，大量濃煙直竄天際，事後還持續悶燒造成空氣汙染挨轟。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

露天燃燒產生的濃煙不僅令民眾反感，時而夾雜塑膠味、燒焦味等異味，更讓民眾難以接受，打爆環保局檢舉電話，環保局再三宣導勿露天燃燒，並搬出法條對行為人及公部門開罰，卻難以遏止民眾、地方公所藉口「不諳法令」頻頻觸法，今年截至8月底，露天燃燒陳情案件就高達616件。

饒舌歌手在後龍海邊MV，劇組稱向後龍鎮公所申請拍攝，但鎮公所澄清不知情要露天燃燒。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

露天燃燒陳情案中，裁處件數共57件，總裁處金額42萬4440元，環保局坦言，裁處時除了依法通知行為人陳述意見，也會參考裁處準則開罰，沒辦法初犯就罰10萬元。據悉，劇組在海邊燒布景，該案事後公所強調僅同意海邊拍攝，不知情露天燃燒，而劇組主張是初犯，所以依準則只能罰5400元。

對於劇組而言，花5400元不僅有驚心動魄的拍攝效果，濃煙引來民眾及媒體關注更是免費廣告。而通霄公所9月初與宗教團體合作在海水浴場辦理煙供儀式，宣稱為地方祈福、要創金氏世界紀錄等，卻因思慮不周、帶頭違法挨轟，鎮長雖立即致歉，卻難敵網路輿論「只許官兵放火，不許百姓點燈」，可見空汙防制，苗栗還有很長的路要走。

(中時 )