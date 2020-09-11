由於縮減規模後新一輪紓困方案仍未能在參議院過關、初次領失業救濟人數多於預期，美股周四早盤雖延續前2交易日牛市，仍不敵利空連擊，4大指數全數翻黑收盤。科技股拋售潮再現，指標股都下跌，雪上加霜的是由於美國原油庫存意外增加，能源類股也加入領跌行列。

道瓊工業指數早盤曾一度上漲234點，但收盤下跌405點，報27534點，跌幅1.5%；指標科技股多數棄守早盤漲幅，蘋果、微軟與OTT巨擘Netflix都跌逾2.5%，台積電ADR跌幅0.63%、收78.9美元。標普500指數跌1.8%，那斯達克指數跌2%。

美國眾議院5月以9票之差通過暱稱「英雄法案(Heroes Act)」、史上最大規模紓困計畫，3兆美元金額超過3月時2.2兆美元「關懷法案(Cares Act)」，但民主黨當時便持保留態度，他們與共和黨經數月談判，決定先將英雄法案挑出有共識部分縮小至5000億美元規模，但仍未過關。

民主黨反對理由是此時過關新一輪紓困法案形同選前政策買票，他們在周四表決時也展現這種態度，這也意味在11月3日總統大選前無法通過法案的機率大增。因疫情失業者從關懷法案中獲得補助等福利在7月就已到期，因此部分散戶可能也失去繼續投入股市的資本。

對沖(避險)專家莊肯米勒(Stanley Druckenmiller)本周稍早接受CNBC專訪時，已警告股市已經過熱、指標科技股漲幅來自拆分股、牛市受惠於FED與財政部寬鬆政策，金融資產泡沫可能被吹到難以收拾。

FED主席葛林斯潘(Alan Greenspan)周四受訪時也承認，通貨膨脹與聯邦政府預算赤字會是經濟復甦隱憂​。他說：「很遺憾美國的通膨前景是負面的，本質上政府津貼排擠了私人投資和生產力上升的成果。」

(中時新聞網)