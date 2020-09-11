重量級科技股在前一日強勁反彈後又再度下挫，周四美股在劇烈震盪後收黑，請領失業給付人數超出預期，亦提醒投資人復甦之路仍然艱辛。

美國參議院共和黨陣營提出的新紓困法案未能通過程序表決，使這個陷入僵局數周之久的計畫再遭挫敗。

周四收盤，道瓊工業平均指數跌405.89點或1.45%，為27,534.58點，盤初曾一度上漲逾200點。標普500指數跌59.77點或1.76%，為3,339.19點。那斯達克綜合指數跌221.97點或1.99%，為10,919.59點，盤中一度大漲1.4%。美股近5個交易日來，就有4日下跌。

標普500指數11大類股全面收低，受油價持續下跌影響，能源股大跌3.67%，表現最為疲弱；其次為科技股跌2.28%，但今年以來科技股指數仍上漲約24%，表現遠超出大盤今年來漲3.3%。

蘋果收跌3.3%，盤中最高漲2.7%。特斯拉一度漲逾8%，終場僅漲1.4%。網飛、微軟、臉書與亞馬遜集體走低。輝達收跌3.2%。紐約證交所包括FAANG股在內的FANG+TM指數下挫1.8%。

MV Financial投資策略師Arian Vojdani表示，現在的市場很棘手，你這一秒看漲，市場就下跌；下一秒你看跌，市場又上漲了，在現在的情況下，投資人可能縮手。」

Marketfield資產管理公司執行長Michael Shaoul在報告中指出：「我們確實相信過去這5周的轉折行情，至少將給3月以來的這一波強勁升勢構成暫時的上部壓力，但這不代表這樣的破壞是不可逆轉的，尤其在未來幾個交易日，若能成功守住位於50日移動均線的關鍵支撐；但要完全測試或突破9月2日的高點，可能需要數周時間。」

(時報資訊)