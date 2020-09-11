台灣鋼鐵集團旗下扣件線材大廠春雨(2012)2020年8月自結營收為6.5億元，較去年同期減少18.11%，主要受到下雨致出貨遞延；隨著價格調漲且接單轉為熱絡，對第四季業績展望樂觀。

董事長林輝政表示，自6月起的接單動能已明顯好轉，故單月營收於6月落底後，有逐月回升趨勢，惟8月因中國南方洪災的波及範圍擴大，以及台灣的雷雨不斷，兩地扣件類產品出貨有所延遲，以致影響8月整體營收表現，但此為暫時性現象，待水患因素排除後，兩地出貨將回復正常。

林輝政進一步指出，從接單量表現來看，8月堪稱今年最強一月，且價格上漲。台灣內銷部分，線材客戶的平均接單價較上月增加9%；外銷接單同步成長，扣件接單金額較上月增加18.7%、平均接單價亦上揚。此外，中國地區的8月接單金額較上月成長11.4%，印尼市場的接單狀況也穩定回升中。由於接單交期約2到3個月，將能支撐第四季業績表現。此外，日前中鋼調漲第四季鋼價，預計產品價格還有進一步調漲空間。第四季同時是鋼鐵業傳統旺季，在季節性因素需求與價格調漲等有利因素推升下，公司對第四季業績表現抱持樂觀看法。春雨1-8月自結合併營收50.93億元，較去年同期減少18.3%。

(時報資訊)