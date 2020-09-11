台中市一對高齡夫婦因行動緩慢卡在路中央，員警立即救援，幫助老夫婦順利通路馬路，還熱心送們安全返家。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市協和派出所警員賴建誌、曾盈甄日前巡邏行經福科路及福瑞街口時，見一對老夫妻站在路中央進退兩難，立即將警車打橫在其旁邊保護安全，員警好人做到底，護送老夫婦安全返家。

台中市警察局第六分局協和派出所警員日前巡邏行經福科路及福瑞街口時，發現一對老夫妻因體力不支，站在路口進退不得，老翁持助行器腳步緩慢，擔心車水馬龍影響安全。

經警方詢問之下，老婦稱八十歲俞姓老翁需定期回診檢查，本來平時都是由兒子帶往醫院檢查，不巧兒子有事不克帶其前往，才由老婦親自帶老伴步行回診。

不料在回程途中錯估自身體力，路上車水馬龍，卡在路中央不知如何是好，警方見老翁拄著助行器，且年事已高可能無法抵達家中，便發揮愛心讓這對老夫妻上車護送其返家。

老夫妻對於警方的善舉感到非常感動，頻頻道謝，警方提醒民眾若家中有高齡或需照顧之親屬，應注意其身體狀況，若其需要自行外出者應告知其審慎評估自身體力及精神狀況

，以防發生意外。

(中時 )