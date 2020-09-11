精密機械金屬加工大廠時碩工業電動自行車等工業應用穩定增長，大陸汽車零組件需求回溫，8月合併營收雖較7月成長逾12.7％，仍比去年同期衰退15.58％；前八月合併營收21.92億元，較去年同期衰退縮減至14.46％。

時碩上半年汽車零組件及航太產業訂單受新冠肺炎疫情影響而下滑，致使上半年合併營收降至16.2億元，年減13％，稅前淨利5,836萬元，稅後淨利4,785萬元，EPS為0.71元。時碩今（11）日下午將參加兆豐證券主辦法說會，說明下半年營運展望。

下半年大陸車市好轉，帶動汽車零組件訂單回溫，半導體設備零件及高端自行車皮帶鏈條專用齒輪等工業應用產品訂單持續攀升，反映在時碩7、8月合併營收，呈現逐月回升的態勢。此外，時碩與大陸醫療器材大廠攜手合作，搶攻醫療外科吻合器市場商機，將是時碩未來營運增長的新動能。

(工商 )