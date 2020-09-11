共機擾台事件簿

大陸解放軍連續在台灣本島西南方進行海空演訓，參演機艦距台最近約90浬，國防部、外交部也罕見主動對共軍騷擾事件召開記者會，指出這次大陸演訓區域，與我防空識別區有一半重壘，擺明是演給台灣看的。至於，美軍部隊竟在這個區域淨空，也引發討論。對此，大陸國際關係學院教授于強認為，「民進黨說所謂美國它之間是真愛，但實際上美國對台灣是真壞」。

國防部副部長張哲平強調，美軍機艦這兩天未在附近活動，共軍軍演明顯有針對性，目的是對我威脅恫嚇，呼籲北京當局應該要求解放軍有所節制，不要再當麻煩製造者。外交部發言人歐江安則是表示，大陸的軍事行動對台灣已構成嚴重挑釁，也是對區域安全穩定的嚴重威脅，中華民國政府對大陸的挑釁與威脅予以嚴厲譴責。

于強在央視政論節目《海峽兩岸》上指出，「民進黨說所謂美國跟台灣之間是真愛，但實際上美國對台灣是真壞，另一個是民進黨對於兩岸之間明明可以相親相愛，但民進黨非得要互相傷害，但說實話大家想一想，台灣對於大陸來說根本不是互相傷害，而是得罪不起。」

于強稱，「你台灣這麼小怎麼挑釁這麼大，這已經成為綠營當局每天的工作，最後傷害的是台灣自己，現在情勢真的很緊張，越是緊張狀況下，大家越是要心平氣和去想一想」。

(中時新聞網)