前總統府前發言人丁允恭遭踢爆渣男行徑，不僅曾劈腿4女，還逼一位電視台女記者Y女墮胎，還把高雄市新聞局長辦公室當砲房，與Y女發生性關係，相當離譜。據媒體報導，Y女最後被丁逼到走投無路，其男友寫信拜託時任高雄市長陳菊處理，但沒想到得到冷回應。對此，陳菊表示，不知道有這件事，如果知道一定會處理！

丁允恭遭《鏡週刊》爆料，於高雄市新聞局長任期內，多次將辦公室當成私家砲房，事後還逼女方墮胎，更遭控利用照片持續燒擾女方，妨礙Y女新一段戀情，Y女被逼到身心崩潰，還曾寫陳情信給陳菊，但傳聞陳菊僅口頭告誡丁允恭注意女性關係。Y女痛心控訴丁毀了她的人生，但丁卻順利當上行政院副發言人、總統府發言人，台灣政壇根本不該有這種人。

TVBS政論節目《新聞大白話》昨披露Y女的陳情信，據悉，這封信是Y女的男友在2017年時透過曾任民進黨主席的一位大老將信給陳菊，內容非常卑微的表示，他們受到丁允恭的騷擾，雖然Y女已和丁分手，但丁不肯放過Y女，「不斷以各種管道、手段、謠言、權勢，對我與女友進行打壓」，他和Y女真的不知該怎麼辦，只能求助陳菊幫忙。但結果卻是沒得到陳菊的回應和處理。

對此，《自由時報》報導，陳菊表示，她完全不知此事，如果知道一定會處理，因為遵守規範和規定是最基本的。

(中時新聞網)