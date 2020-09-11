就算聯盟想讓「綠衫軍」塞爾提克跟暴龍打搶7大戰，裁判如此偏袒的吹判也太扯了！聯盟11日公布東區準決賽G6最後兩分鐘裁判報告，結果兩次裁判承認的誤判，全都造成塞爾提克不利處境，甚至裁判直接無視暴龍總教練納斯踏進場內的離譜動作。

在這份裁判報告當中，裁判首先坦承正規賽最後4.4秒，雙方打成98平，塞爾提克後衛肯巴沃克的切入上籃，明顯遭到暴龍前鋒阿奴諾比打手犯規，裁判卻裝作沒看到，也讓原本可以站上罰球線的沃克傻眼，裁判卻到此刻才坦承漏吹了。

第2個裁判坦承誤判的地方，是在第1次延長賽還剩1分35秒，雙方打成104平，暴龍前鋒鮑威爾明顯出現走步，裁判不僅沒吹，甚至接著吹出沃克針對鮑威爾防守犯規，也讓鮑威爾站上罰球線兩罰俱中，根本擺明想讓暴龍領先或贏球。

可是真正離譜的漏吹，是在正規賽還剩48.5秒，塞爾提克前鋒塔圖切入傳球出界，主因是納斯當時踩進場內，才讓塔圖誤判傳球，沒想到裁判報告竟說納斯並未影響到任何人，似乎代表各隊教練可以隨時踏進場內，也不會被吹技術犯規！

(中時 )