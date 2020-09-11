康軒文教集團董事長李萬吉，遭爆料9月5日從大陸返台後，未遵守14天居家檢疫規定，擅自外出運動、騎腳踏車，還進公司開會。新北市衛生局日前開罰50萬元，但經警方調閱監視器畫面，發現他9月6、7、8日各外出2次，認定情節重大，今新北市防疫會議決定加碼，重罰100萬元。

新北市衛生局調查，61歲李萬吉熱愛運動，創立全台最大的康軒文教集團，因業務需求經常往返兩岸，上周從大陸返台後，本該居家檢疫至19日止，卻擅自外出、運動甚至赴位在新店的公司開會，無視防疫規定。

新北市長侯友宜在防疫會議中指出，新北市每天居家檢疫2700人左右，區公所同仁一定要嚴格聯繫與關懷，通訊設備也要隨時掌握，有3次以上電話不接，就必須要求開視訊確認位置，若還是找不到人，里幹事與衛生單位一定要登門了解，避免外出趴趴走的事情再度發生。

侯友宜說， 不管任何人都一樣，只要查出來一定依法嚴辦，他也說，第一次可能查到只有出去2次，但後面越查越多，就會開罰越重，提醒所有人不要以身試法。

(中時 )