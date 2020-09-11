美股開高走低，台股11日加權指數開在12,697.46點，大型股台積電（2330）、大立光（3008）、鴻海（2317）股價皆在平盤之下，隨著賣單湧現，指數翻黑向下。

美國上周初領失業金人數遜於預期，加上新刺激法案未能表決過關，美股10日高科技股賣壓再現，四大指數開高走低全面收黑。道瓊工業收跌1.45％、S&P500下跌1.76％、那斯達克挫低1.99％、費城半導體收低1.47％。

五大科技龍頭多數下跌逾2％，蘋果跌幅3.26％，半導體股AMD、 NVIDIA跌幅都超過3％，台積電也收跌0.6％。

群益期貨副總經理范振鴻分析，美股下跌之因有四，分別是美國參議院未通過精簡版紓困案、就業數據不佳、FDA設定更高標準，疫苗進展悲觀、以及科技股本益比偏高，籌碼混亂。

9月1日之前美股的上漲基礎是超多的資金與對未來美麗的憧憬，現在錢還在但憧憬逐漸變成幻想，美股正在修正過度的期待，科技股指數破50MA的反彈只有一天就下跌，多頭不要期待太高。

范振鴻指出，在台股部分，加權指數的走勢，暫時黏在狹小的區間，美股跌的時候，台股跌的美股少，美股反彈的時候，台股彈的幅度也比美股小。10日美股下跌，對台股的壓力，會比過去三天更大，因為美股走勢，像是反彈之後要破底，多頭要多加小心。

(工商 )