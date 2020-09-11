美股在回測季線上下後，當地時間周三如預期反彈大漲，帶動台股周四開高再來到12700上下短壓區，終場指數以上漲83點收在12691點，成交量為1981億。

如預期美股回測季線上下支撐後果然做反彈，接下來應該是和近期台股一樣，先進入區間震盪整理再說。原則上川普仍不樂見美股現在就提前回檔波段大跌下去，至少高檔區間震盪到10月選前再說吧。

所以針對台股目前看法仍不變，目前仍是區間震盪個股表現，要蘋概股或金融股轉強表態時，指數才會再上去挑戰13031點。

(時報資訊)