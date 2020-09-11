《晨間解盤》台股區間震盪 個股輪番表現(倫元投顧提供) 09:092020/09/11 時報資訊 倫元投顧提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股在回測季線上下後，當地時間周三如預期反彈大漲，帶動台股周四開高再來到12700上下短壓區，終場指數以上漲83點收在12691點，成交量為1981億。 如預期美股回測季線上下支撐後果然做反彈，接下來應該是和近期台股一樣，先進入區間震盪整理再說。原則上川普仍不樂見美股現在就提前回檔波段大跌下去，至少高檔區間震盪到10月選前再說吧。 所以針對台股目前看法仍不變，目前仍是區間震盪個股表現，要蘋概股或金融股轉強表態時，指數才會再上去挑戰13031點。 (時報資訊) #台股 #解盤 #倫元投顧 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《晨間解盤》月線至季線高檔震盪(日盛投顧提供) 09:252020/09/11 財經 《興櫃股》乾杯8月營收登今年高點 續攻秋節商機 10:172020/09/11 財經 熱門股－大田 跳空漲停強力軋空 04:102020/09/11 證券．權證 10檔8月業績攀高峰 法人關愛 04:102020/09/11 產業特刊 《港股》美指期反彈 恆指開漲 10:342020/09/11 財經 台股基金搭配息機制 滿足多種投資需求 04:102020/09/11 投資理財 利空連擊美股４指數震盪收黑 道瓊跌逾400點 08:552020/09/11 財經 抽中亞洲藏壽司 可望大賺2倍 04:102020/09/11 證券．權證 《金融股》開發金8月獲利創今年新高 外資回補 08:522020/09/11 財經 隱藏冠軍發威統一價值成長ETN創新高 04:102020/09/11 證券．權證 財經熱門新聞 川普就要華為死 任正非最後關頭曝美上將1句話 - 財經 台股又爆第9次「神買點」 散戶有接掉下的禮物？ - 財經 買賣屋不想被騙 永慶房屋：實價登錄成交行情應揭露到門牌 - 財經 晶片斷炊 華為改走谷歌模式 - 財經要聞 - 工商時報 9／15大限不延期 川普又撂話：TikTok 不賣就關 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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