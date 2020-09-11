東台(4526)8月營收持續下滑，不過，公司指出，大陸、東南亞客戶有回溫跡象，尤其大陸車市回溫，汽車產業需求最為明顯，電子產業也進入旺季需求，接單狀況好轉，預期接下來營收跌幅有望收斂。

東台8月合併營收5.57億元，月減5.4％，年減38.6％，主要因部分子公司出貨遞延影響；前8月合併營收50.6億元，年減30％。集團整體而言，來自工具機營收占比86％，電子設備營收占比14％。在產品應用面表現，汽機車產業約占營收36％，電子業約占14％，航太業約占13％。市場面表現，以台灣、大陸為主要市場，約占59％，亞洲其他地區則約13％，歐美地區則占26％。

疫情趨緩，大陸與東南亞客戶訂單回溫，近期接單逐漸好轉，除了汽車產業明顯回升外，輪圈業及加工產業都相對成長。另外，東台精機電子設備事業處，因電子產業設備需求升溫，8月接單轉佳。

國際半導體展9月23日登場，東台與東捷(8064)針對5G跟AI趨勢一起聯手展出，除了推出InFon與Sip製程雷射鑽孔系統、AVM/FDC智能製造系統、AI RS ADC/ADR－提升檢測與自動修補能力、半導體製程自動化搬運系統(SaPAS)，還有半導體製程加工等多項解決方案。

(時報資訊)