美國針對華為的新禁令即將於9月15日展開，屆時台積電、聯發科等半導體廠商將停止出貨給華為。傳出華為旗下海思近日大手筆包機來台搶晶圓，希望可以提高庫存量。

美國對華為晶片禁令將於15日零時生效，打擊華為晶片供應。產業部落客@手機晶片達人10日在微博爆料，華為旗下海思這幾天會包一台貨運專機到台灣，把麒麟與相關晶片在9/14之前運回所有晶片，並表示派專機運貨感覺像是戰爭情節，平常不會發生，但當下的中美雙方的貿易戰本來就是另一種形勢戰爭。

自由時報則指出，海思擬包下一架順字號的貨運專機，來台灣把所有下單的晶圓或晶片運回大陸，推估專機費用約600~700萬元，此金額不含關稅以及兩地機場地面費用等，估計一片5奈米晶圓要價1.5萬美元，價格雖然不低，但對於即將被斷炊的華為來說，買到晶片才是最重要的。

陸媒日前報導，華為近期正努力大量囤貨，頻頻催促台積電趕快交貨，為即將到來的「斷供」做準備；專家預估，華為新一代麒麟9000晶片備貨量約1000萬片左右，在禁令上路後，應該還能撐半年至明年3月左右。

(中時新聞網)