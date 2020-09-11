葡萄顏色藏秘密！營養師揭「神奇功效」表示，降血壓可以吃綠色。（圖／高敏敏營養師提供）

葡萄顏色不同，營養就不一樣！營養師高敏敏分析「四款葡萄」指出，綠葡萄可抗氧化、降血壓；紫葡萄讓暗視力更好；黑葡萄可增強免疫力；而紅葡萄則能抗老。但營養師也提醒，葡萄最好吃前再洗，且抗氧化的營養多集中在表皮和籽，因此建議大家「吃葡萄不吐葡萄皮」。

高敏敏分享，自己最喜歡吃的是「綠色葡萄」。綠葡萄富含維生素C與礦物質鉀，可以幫助抗氧化、膠原蛋白增長。其中的鉀元素，對血壓偏高的人來說，有助於降低血壓，另也能減少水腫發生的機率。

高敏敏表示，紫色的葡萄富含維生素A，可以幫助暗視力更好；黑色葡萄則有滿滿的維生素B群，能夠補充活力與免疫力；紅色的葡萄雖維生素A逼近為0 但卻含有大量的花青素和多酚類，能夠幫助抗老。

高敏敏也提醒，葡萄最好在「吃之前再洗」！因為洗過的葡萄無法久放，很容易壞掉或讓營養流失。建議大家可以先用水沖洗果實，再用剪刀將果實「連梗剪下」最好不要硬拔，再浸泡流動水10分鐘即可吃。另高敏敏也說，「吃葡萄不吐葡萄皮」是真的！因為抗氧化的營養多集中在葡萄皮和籽。

(中時新聞網)