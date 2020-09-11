中秋連假將屆，以郵輪度假體驗搶國旅商機的台北晶華酒店，特別針對不想到風景區「蹭人潮」的客人，自9月30日至10月4日推出佳節限定版-「城市賞月航程」，於既有的吃、喝、玩、樂、買、學活動中再加入多國的「中秋文化體驗課程」，並將連續4天在頂樓泳池畔展開「登月星空派對」，讓消費者在台灣度過一個充滿異國氛圍的「寰宇中秋節」。

台北晶華酒店表示，今年中秋節有4天連假，因邊境管制未解除，除國旅市場將將再掀一波度假熱潮，預料各風景名勝區亦將人擠人。鑑於仍有不少人想過一個相對清靜且帶有文化體驗的假期，所以推出「城市賞月航程」提供民眾另類選擇。

由郵輪管家團隊精心策畫的中秋升級版「城市賞月航程」郵輪式度假體驗住房專案，持續強化旅客入住期間的共學課程，並將重點放在體驗其他各國的中秋節習俗與活動，郵輪管家將帶領旅客體驗越南傳統中常見的祈福平安放水燈以及馬來西亞的花燈節，酒店中式糕點團隊也安排了香港手作月餅課程，以及手作桂花調飲…等多項應景活動。

活動期間每晚7點半至8點半則可前往頂樓露天泳池畔參加「登月星空派對」，現場安排有啤酒無限暢飲以及DJ駐場營造氛圍，讓您坐擁城市夜景、與家人共賞皎潔月光。9月15日前預訂還可享柏麗廳晚餐買一送一優惠，或一位12歲以下孩童免費。

晶華「城市賞月航程」郵輪式度假體驗住房專案三天兩夜，兩人成行的入住價格為大人每人每晚3,990元起，12歲以下孩童半價，房價包含共學課程、柏麗廳自助早餐，無限享用全天候輕食、以及欣賞「晶華城市星空電影院」。

(工商 )