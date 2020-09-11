記憶體模組廠廣穎電通（4973）公佈8月營收報告，8月合併營收3.84億元，相較上月增長5.6％，年增率更高達26.4％，創三年來同期營收新高。雖全球零售端仍受疫情影響，需求不振，唯廣穎倚侍先前長期耕耘的「電商」及「工控」領域，使營運動能維持一定熱度。

疫情續燒，致宅經濟商機崛起，無論是在家上班、遠距教學、遊戲電競、亦或電商購物需求均居高不下，由此帶動個人電腦與電競設備的更換與升級，使廣穎SSD及DRAM需求拉貨動能大增，相較去年同期均有雙位數成長，電商領域持續正向發展。

此外，廣穎以深耕存儲產業多年的豐富經驗，搭配高品質產品、精進技術、及到位的服務，成為製造商導入工業4.0的最佳夥伴。無論是因為處在AIoT時代下，工業生產模式已朝向設備間的相互聯結，與持續性的運算；還是在工業場所中，時常需適應高溫、高溼、振動、衝擊等外力影響。對於製造工廠來說，「穩定性」始終是不可或缺的最高指導原則，希望在生產過程中可以降低一切變數與突發狀況。

針對工業4.0生產模式的演進與穩定性要求，廣穎提供強固型的「SSD」與「DRAM」產品，並搭配「斷電保護」、「耐極端溫度」、「軍規抗震」等技術，使機台設備如常運作；還擁「抗硫化」及「塗層保護」，能有效抵抗塵埃、髒污、溼氣、及腐蝕，避免對設備造成傷害，使生產進度受影響。

2020年至今，營運雖受疫情干擾，惟廣穎仍堅守既有步調，積極耕耘「工控」、「B2B通路」、及「電子商務平台」三大領域，專注瞭解各國市場的使用者需求，進行產品完整性佈局並恪守產品高品質策略，以確保競爭力的提升與實力積累，持續迎接未來多元挑戰。

(工商 )