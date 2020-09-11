國內知名關鍵性貴重材料之保護、傳送及儲存解決方案整合服務商家登精密（3680）公佈2020年8月營收報告，集團合併營收約為新台幣1.71億元，累積1到8月合併營收新台幣16.16億元。第三季半導體全球客戶進行庫存調節，家登集團旗下設備子公司出貨認列於第四季，此兩項因素預期能為第四季帶來營收挹注。

有賴於台灣優秀的防疫表現，2020 SEMICON TAIWAN 將於9月23-25日如期舉辦，在全球大型展會紛紛停辦或改為線上辦理之際，台灣半導體產業在國際間扮演之地位更加舉足輕重，更為台灣的經濟復甦開啟了重要新契機。今年家登仍與國內半導體設備大廠迅得機械聯展，21*9米的大規模展示空間，搭配迅得機械自動化機台將家登智慧載具功能全面體現，當全球半導體大廠紛紛引進高端的自動化設備系統以提高效率並降低人為錯誤機率，家登將展現與半導體自動化系統相容之全新系列載具設計，證明在高精度的基礎之下，家登在自動化及智慧化的進程上的努力亦不遑多讓。

「全新機會與挑戰共存的時代，洞察未來科技力量」 是今年SEMICON TAIWAN的主題，聚焦智慧製造、先進製程與綠色製造。揭示了不管在科技發展或全球安全上，都希望透過跨界的合作來面對挑戰，克服挑戰，並確立科技力量可以帶動整體市場的復甦。

疫情雖帶來了挑戰，但不會改變方向，世界各大半導體廠仍表示不會因此減少資本支出或減緩製程發展，反而應該乘此趨勢，加速部署，積極爭取市場領導者地位。家登在此盛會中，除展示更加進步的先進載具系列產品，更抓緊每個了解客戶的機會，積極卻謹慎地推進。家登已備妥產能樂觀面對未來5G世代的需求，積極備戰全球市場，光罩及晶圓載具並肩，同步擴張全球半導體載具市占率。

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