甲骨文上季業績與本季展望優於市場預期，周四盤後股價一度勁揚6%，目前漲逾3%，報59.15美元。

今年來甲骨文上漲近8%，優於標普500指數同期來上漲約3%。

甲骨文公布，第一財季（截至8月31日）營收年增2%，為93.7億元，優於市場預估的91.9億美元，亦扭轉前一季營收年減6.3%的疲弱表現。

淨利年增5.1%，為22.5億美元。經調整後，每股盈餘為93美分，亦優於市場預估的86美分。甲骨文執行長凱芝（Safra Catz）在法說會上表示，新冠肺炎疫情「僅短暫打斷業務」。

頁獻多數營收的雲端服務與授權支援事業上季營收年增2%，為69.5億美元，略高於市場預估的69.3億美元。甲骨文並宣布雲端事業獲得來自麥當勞和Xactly的新業務。

雲端授權與內建授權事業部門營收年增9%，為8.86億美元，優於市場預估的7.49億美元。

上個月美國總統川普表示甲骨文可以「處理」影片分享app抖音的部分業務。不過凱芝要分析師不要在電話會議上詢問有關抖音的問題。

此前媒體報導，甲骨文有意向中國科技公司字節跳動收購熱門社群平台抖音在美國、加拿大、澳洲與紐西蘭的業務，雙方已經展開協商。甲骨文與之前率先表態的微軟，被視為是抖音交易中最可能出線的競購者。

此外，甲骨文宣布本季展望，預估調整後每股盈餘介於98美分～1.02美元，並預估營收將成長1%～3%。分析師預期該公司調整後每股盈餘為94美分，營收為95.9億美元，意味著與去年同期大致持平。該公司未提供全年財測。

(時報資訊)