隨著AMD A520晶片發布，一線主機板廠都相繼推出搭載AMD A520晶片組的新主機板。有機會在開學季帶動一波消費潮。主機板晶片慣常每年更新一代，例如AMD的300、400系列，到X570與B550，AMD在今年8月中正式推出全新A520晶片，定位於入門市場，售價亦較B550更便宜，AMD A520晶片由祥碩(5269)ASMedia代工！

技嘉(2376)發表多款搭載AMD A520晶片組的新主機板，支援第三代AMD Ryzen處理器及下一代Ryzen處理器。透過純數位電源設計，提供處理器及晶片組更穩定的電力供應，同時技嘉A520系列主機板內建豐富功能加上技嘉耐久技術加持，滿足家庭和辦公室使用者的各種需求。AMD的7奈米RYZEN平臺500系晶片組已完成布局。

微星(2377)宣布旗下X570、B550及A520主機板BIOS進行重磅升級，提升記憶體相容及超頻性能。微星這次升級的BIOS版本號為Combo PI V2 1.0.8.1 BIOS，適用於旗下的500系列主機板，包括X570、B550及入門級的A520主機板。B550主機板現在就可以升級，X570主機板9月中，A520主機板9月底，所有500系列主機板的BIOS將於9月底前完成更新完畢。至於微星這次升級的BIOS版本號為Combo PI V2 1.0.8.1 BIOS，適用於旗下的500系列主機板，更新的主要亮點包括：優化記憶體相容性、優化記憶體超頻能力、改善S3喚醒問題、解決了B550平臺的RAID問題、支援Ryzen 4000 G系列處理器的UMA設置。

華擎(3515)新主機板ASRock AMD A520主機板支援最新AMD第三代 Ryzen 桌上型處理器，嘗試以效能、用料及設計打入市場。為了讓AMD 第三代Ryzen桌上型處理器可以滿足各式應用環境，華擎提供了各種A520晶片組產品供市場選擇，例如A520M-ITX/ac，號稱是一張絕對令人興奮的Mini-ITX主機板，擁有Dr.MOS位供電，802.11ac WiFi和用於M.2 SSD的全覆蓋式全鋁散熱片，滿足入門Mini-ITX愛好者的渴望。

微星、技嘉及華擎8月營收年增均有2位數，微星8月營收132.75億元，年增17%；技嘉8月營收69.5億元，年增13%；華擎8月營收為17.33億元，年增31%。

(時報資訊)