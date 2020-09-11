新冠肺炎爆發，持續對航空業產生影響。新加坡航空目前正在刪減4300個職位或其工作人力的兩成。

新加坡航空在周四稍晚一項聲明中表示，正在與工會討論中，希望盡快確定安排。裁員將在新加坡航空、勝安航空(SilkAir)和酷航(Scoot)之間展開。新航此次裁員、亦為2003年SARS爆發以來首見。

新航該決定顯現，即使是全球頂級航空公司，在疫情衝擊旅遊業之際，亦無法脫逃該產業最大的資金危機。據彭博指出，國際航空協會預測，在2024年之前，旅客運量都無法回到疫情前水準。新航也因為缺乏足夠國內市場的支撐，顯得特別脆弱。新航股價在聲明發布之前，收跌1.1%。

新加坡航空執行長吳俊鵬(Choon Phong Goh)表示，寶貴和敬業員工的離開，是他在SIA集團工作30年以來最痛苦的決定。

新航在六月透過貸款和配股籌資約110億新元(約80億美元)，另外從政府就業支援計畫中獲得資助。星國財政部先前指出，截至七月已經花費150億新元，以協助該公司支薪員工。

與國際同業不同，新航最初是抵制裁員，雖然有些員工已經轉往醫院、社會服務或星國運輸業工作。

新航自今年三月以來凍結新聘員工、提供優退以及自願離職方案，已經削減約1900個職位。新航周四表示，結果為整個集團潛在的裁員降到約2400名。

新航預計今年底前營運能量將削減一半。

(時報資訊)