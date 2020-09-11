美國總統川普(Donald Trump)周四重申，要求字節跳動(ByteDance)在9月15日前出售TikTok這款熱門App在美業務，不會展延期限。他說：「不是收攤就是賣掉，給TikTok時限不會延長。」

由於大陸在8月底修正《中國禁止出口限制出口技術目錄》 ，數據分析、人工智能技術也被限制出口，TikTok出售在美業務因此受阻，原本2大潛在買家微軟&沃爾瑪(Walmart)聯盟、甲骨文之前有意願出手，都是因字節跳動特有的資料演算法，若收購不包括這項技術，不只收購價格可能重挫，甚至可能讓買家放棄。

《華爾街日報》昨引述消息來源指出，字節跳動正與華盛頓談判，希望可以避免全面出售在美業務，也有潛在買主與CIA(中央情報局)代表會面討論資訊安全問題。字節跳動也已在美循法律途徑控告政府封殺TikTok作法存在法源援引錯誤。不過從川普最新發言看來，這些做法都無法動搖決心，他並不接受TikTok業務與技術全面出售之外的方案。

(中時新聞網)