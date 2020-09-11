（現代人生活已離不開手機，為避免摔手機出現不必要的損失，手機保單銷量逐年快速成長。圖／本報資料照片）

蘋果發布會15日即將舉行，有款保單將跟著受惠。據保險局公布最新統計，今年上半年行動裝置保險共賣出101.7萬張保單，較去年同期成長26％以上，保費則有15億8,872萬元，較去年上半年成長67.5％以上；若蘋果新機上市，預期今年全年保單可破200萬張、保費則可能要挑戰40億元的新高。

保險局副局長王麗惠表示，主要是民眾投保意識提高，再加上行動裝置保單越來越多樣化，從更換電池、螢幕，到竊盜損失，可符合民眾對其手機、平板電腦等投保需求。

蘋果新機發表會將在9月15日舉行，屆時預期又將引爆新話題與流行，而隨著高價智慧型手機不斷問市，螢幕、高像素鏡頭一旦不小心摔壞，更換起來動輒數千元到上萬元，更別說不小心從高樓掉落、掉進水池裡、遺失手機等，更是損失慘重，且由於民眾生活已離不開手機，一旦有毀損就是必須立即修復或更換新機，將是額外的開銷。

行動裝置保險即俗稱的手機保單，也可保障平板電腦、智慧型手標等，依不同手機的售價，保費亦有不同，若在保單保障型期不慎摔壞手機螢幕、鏡頭等，保戶可有多次免費或以極低自負額，更換螢幕或鏡頭，甚至可換新機。

保險局統計，2019年上半年行動裝置保單共銷售80.5萬件，保費9億4,830萬元，下半年一般是換新手機的高峰，保單下半年銷售94.8萬件，保費13億5,530萬元，等於全年是175.3萬件，保費23億360萬元。

而今年上半年則更進一步成長，銷售101.7萬件，保費15億8,872萬元，同時若簡單估算每張保單的單價，也從去年上半年的1,178元，下半年提升到1,430元，今年上半年則是1,562元，可能是手機價格提高，亦或是保障範圍增加都有可能。

隨著蘋果新手機可能在年底前開賣，屆時新的購機潮又會再帶動行動裝置保單的銷售，預估保單張數、保費及每張平均保費都會再往上成長。

(工商 )