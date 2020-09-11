台中市萬和宮兩項獎助學金，即將受理申請。108學年度信眾子女獎學金，9月16日至30日辦理；設籍並居住南屯區，就讀大學以上家境清寒學子獎助學金，則於10月1日至15日受理。董事長蕭清杰說，萬和宮從66學年度設置信眾子女獎學金，多年來，已經嘉惠數以萬計青年學子，深獲各界推崇與肯定，成為萬和宮推展教育、文化的重要成果指標。

蕭清杰指出，考量受到少子化影響，近幾年申請人數略減等因素，且為維持獎學金發放一定額度，已經從107學年度將國中學年學業平均成績由86分降為85分以上，高中職則維持83分以上、大專院校84分以上。獎學金仍為國中每名3千元、高中職4千元，大專院校5千元。

蕭清杰說，信眾子女的資格認定為：就讀國中以上學校，符合下列資格之一者，得申請信眾子女獎學金：凡萬和宮信眾及其子女，於民國108年及109年（國曆2月29日以前），連續兩年在萬和宮均有安奉福斗（全家），以及點光明燈（學生及其父母）或點文昌燈（學生）者。

另外，民國107年增設的萬和宮獎助學金，除原有的大學部及碩士班之外，也增加博士班。獎學金分別為大學部每人1萬元、碩士班1萬5千元、博士班2萬元。

兩項獎金差別是，信眾子女獎學金適用對象為各地的國中、高中及大專院校學子；獎助學金則限為設籍並居住南屯區，就讀教育部認可之各公私立大專院校大學部、碩士及博士班在學優秀清寒學生，一戶以一名為限。

蕭清杰強調，萬和宮信眾子女獎學金，從66學年度創立，當年有203人次獲獎，總計88，800元，隨著信眾日增及提高獎學金等激勵，得獎人數逐年增加。

儘管近幾年來，受到少子化影響，申請人數稍減，去年即107學年度，依舊有1389人領取606萬餘元。

(中時 )