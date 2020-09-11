桂盟8月由負轉正 早盤股價逆勢上揚 10:002020/09/11 工商 曾麗芳 、台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受惠全球自行車零售市場銷售熱度不減，自行車零組件廠商訂單滿手、產能全開，拚命生產製造以供應整車廠的需求，帶動桂盟（5306）集團8月合併營收達5.68億元，創下歷史次高紀錄，若以原幣別計價，則創下歷史新高！ 桂盟集團前8月合併營收36.39億元，年增4.4％，營收已經順利由負轉正，第四季火力全開，營收與獲利成長可期。 外資已經連續5個交易日買超桂盟，在業績亮眼的題材支撐下，桂盟在自行車族群股價表現普遍低迷下、今日逆勢開出紅盤，盤中最高來到183.50元，漲幅近2%。 (工商 ) #上揚 #桂盟 #負轉正 #早盤 #股價逆勢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 力達 上月營收轉正成長 04:102020/09/10 證券．權證 台聚四寶領漲 二線塑化走強 04:102020/09/11 證券．權證 權值股回神 台股再戰月線 04:102020/09/11 財經要聞 資金流入亞洲 大陸債升勢壯 04:102020/09/11 投資理財 製造業固定資產增購 連8季正成長 04:102020/09/11 財經要聞 雅加達重啟封鎖 印尼股市暴跌觸發熔斷 04:102020/09/11 財經要聞 想要出國往南投走一遭就有 北歐風情畫就在這秘境裡 09:002020/09/11 旅遊 《盤後解析》電力不足 月線未過 14:152020/09/10 財經 權證星光大道－永豐金證券 華通 新機拉貨HDI夯 04:102020/09/11 證券．權證 經濟已反彈 ECB按兵不動 04:102020/09/11 全球財經 財經熱門新聞 川普就要華為死 任正非最後關頭曝美上將1句話 - 財經 台股又爆第9次「神買點」 散戶有接掉下的禮物？ - 財經 晶片斷炊 華為改走谷歌模式 - 財經要聞 - 工商時報 傳華為派包機來台 拚9／14前將晶片運回大陸 - 財經 想賺兩倍報酬卻不想擔兩倍風險？那你該看這檔陸股ETF - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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