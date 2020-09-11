受惠全球自行車零售市場銷售熱度不減，自行車零組件廠商訂單滿手、產能全開，拚命生產製造以供應整車廠的需求，帶動桂盟（5306）集團8月合併營收達5.68億元，創下歷史次高紀錄，若以原幣別計價，則創下歷史新高！

桂盟集團前8月合併營收36.39億元，年增4.4％，營收已經順利由負轉正，第四季火力全開，營收與獲利成長可期。

外資已經連續5個交易日買超桂盟，在業績亮眼的題材支撐下，桂盟在自行車族群股價表現普遍低迷下、今日逆勢開出紅盤，盤中最高來到183.50元，漲幅近2%。

(工商 )