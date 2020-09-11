在現貨市場震盪收黑後，周四隔夜盤美股期貨開高走高。

目前道瓊指數期貨漲153點或0.56%，為27,579點。標普500指數期貨漲0.53%，為3,347.5點。那斯達克100指數期貨漲0.69%，為11,242.5點。

在稍早前的一般交易時段，道瓊指數收跌逾400點或1.45%，為27,534.58點，盤初一度上漲逾200點。標普500指數收跌1.76%，收在3,339.19點，盤中最高升至3,425.55點。那斯達克指數跌近2%，盤中一度上漲1.4%。

科技股在前一日強勁反彈後又重拾跌勢，構成這樣的洗盤行情。臉書、亞馬遜、蘋果、網飛、Alphabet與微軟周四都大幅收低，特斯拉盤中一度漲逾8%，但終場僅收漲1.4%。周四美股的下跌，使標普500指數與道瓊指數本周來跌逾2%，漲跌更為急劇的那斯達克指數本周以來跌3.5%。

在盤後的企業消息方面，健身器材與媒體公司Peloton和甲骨文財報告捷，盤後股價分別漲逾6%和3.7%。數據方面，市場將關注周五上午公布的最新的美國消費者物價指數。

(時報資訊)