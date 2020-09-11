《國際經濟》南韓9月首十日出口年減0.2％ 09:432020/09/11 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠疫情影響部分經濟停擺，南韓九月首十日出口較去年同期減少0.2%。 南韓海關週五公布數據，九月首十日出口149億美元，較去年同期的150億美元減少0.2%。 據韓聯社報導，同期間晶片出口上升43%，汽車出口按年增長8.4%。半導體占南韓出口約五分之一強，主要貢獻來自三星和SK海力士。 以國家別觀察，首十日對中國出口按年增加9.7%，對美出口則增加5.2%。 進口方面，九月首十日為130億美元，年減7.6%。 (時報資訊) #三星 #十日 #南韓 #較去年同期 #按年 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸半導體進口額 前8月年增15％ 04:102020/09/11 全球財經 《鋼鐵股》疫情干擾 榮剛8月營收年減38.59％ 08:012020/09/11 財經 股市短波－豐泰 前八月獲利年減28.8％ 04:102020/09/11 證券．權證 《期貨》三大期指2跌1持平 9月台指期開低40點 09:092020/09/11 財經 《鋼鐵股》春雨8月營收年減18％ Q4展望樂觀 08:522020/09/11 財經 《美股掃瞄》美股消息面：上周初領失業金達88.4萬人 超出市場預期 09:432020/09/11 財經 《台北股市》前8月IPO家數僅14家 上市櫃籌資金額跳增 07:442020/09/11 財經 高屏空汙紅色警示 去年歸零 04:102020/09/11 生活新聞 寶雅8月營收 年增近二成 04:102020/09/11 證券．權證 和大9月營收拚5億 啟動接班布局 04:102020/09/11 證券．權證 財經熱門新聞 川普就要華為死 任正非最後關頭曝美上將1句話 - 財經 台股又爆第9次「神買點」 散戶有接掉下的禮物？ - 財經 晶片斷炊 華為改走谷歌模式 - 財經要聞 - 工商時報 傳華為派包機來台 拚9／14前將晶片運回大陸 - 財經 想賺兩倍報酬卻不想擔兩倍風險？那你該看這檔陸股ETF - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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