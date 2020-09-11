新冠疫情影響部分經濟停擺，南韓九月首十日出口較去年同期減少0.2%。

南韓海關週五公布數據，九月首十日出口149億美元，較去年同期的150億美元減少0.2%。

據韓聯社報導，同期間晶片出口上升43%，汽車出口按年增長8.4%。半導體占南韓出口約五分之一強，主要貢獻來自三星和SK海力士。

以國家別觀察，首十日對中國出口按年增加9.7%，對美出口則增加5.2%。

進口方面，九月首十日為130億美元，年減7.6%。

(時報資訊)

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