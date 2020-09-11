全台房市熱絡，據數字科技旗下591新建案統計，今年六都、新竹縣市928檔期推案量看來，今年928檔期推案仍維持破5千億元的高水準，觀察推案情形，北台灣本次928檔期推案略顯保守，如首善之都台北市因疫情難測百億大案消聲滅跡，與去年同期相比量縮超過2成，各縣市推案漲幅最大的就在台中，與去年同期相比有近兩成的成長，有賴於重劃區、舊市區大量體首購新案搶灘市場，預估今年度全台推案量有望突破兆元。

在新北市則是江翠北側重劃區大爆量的帶領下，有突破1600億元的水準，光是江翠北側單一重劃區就有約250億元的案量；桃竹部分也是重劃區表現亮眼，桃園中路重劃區上半年銷售多打價格肉搏戰，如今多數新案已進尾聲，今年928檔期品牌建商搶進，包括百川、昭揚等在地品牌都進場；新竹縣竹北市今年檔期最受矚目的莫過於縣三重劃區的「竹風QMAX」打出每坪開價40萬元，價格不算親民，不過頂著大陸工程首次到竹北營造的光環，建商信心十足。

台中今年928檔期正經歷「猛長期」成長近兩成，也是六都之中成長幅度最高的縣市，不少總銷破50億元的建案進場，且不約而同都打出低首付、低月付等優惠專案。

南台灣部分，台南928檔期雖量縮超過25%，主要是今年推案多集中在蛋白區塊，單一個案總銷不如以往的亮眼，但仍有重點推案區域，達麗及晶悅國際都在歸仁高鐵特區推案，開價接近2字頭，在周邊建設題材及就業人口剛性買盤支撐，尚未開賣反應熱烈預約組數已上百組，未來發展可期。

高雄今年推案量略漲約3%，市場表現穩定，在地知名建商京城建設今年也在農16特區推出該區目前唯一的純商辦大樓「京城PARK TOWER」鎖定中美貿易戰、疫情影響回流的台商客群，住宅產品則有指標案刷新周邊新案開價，左營南門圓環地區舊屬眷村改建區，以往多為預售案，永信建設在此推出首場成屋案「翡翠流域」，成屋銷售加上附近台鐵地下化建設利多，成交將突破2字頭。

(時報資訊)