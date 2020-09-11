美股消息面：

1.美國勞工部公布，上周（截至9月5日）初次請領失業救濟金人數與前一周持平，為88.4萬人，超出市場預期的85萬人。上周初次請領失業救濟金人數4周均值為97.075萬人，較前一周減少2.175萬人。截至8月29日當周，美國續領失業救濟人數較前一周增加9.3萬人，為1338.5萬人。

2.美國8月最終需求生產者物價指數（PPI）月增0.3%，高於市場預期的月增0.2%，但低於7月的月增0.6%。與去年同期相比，PPI下滑0.2%，市場預期為年減0.3%。扣除食品與能源的最終需求PPI月增0.4%、年增0.6%，高於市場預期的月增0.2%與年增0.3%。扣除食品、能源與貿易的最終需求PPI月增0.3%、年增0.3%。美國7月躉售銷售額月增4.6%，高於市場預期的月增2.8%。

3.美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存增加203.2萬桶，而市場預期為減少133.5萬桶。汽油庫存減少295.4萬桶，超出市場預期的減少238.4萬桶。餾分油庫存減少167.5萬桶，超出市場預期的減少55.7萬桶。上周美國煉廠產能利用率下滑4.9個百分點，美國原油進口量增加58.1萬桶/日。

4.歐洲央行維持利率不變，以及歐洲央行總裁拉加德重申歐元不是貨幣政策工具，暗示無意干預自3月來表現強勢的歐元，受此影響，歐元兌美元走高，尾盤歐元兌美元漲0.2%，報1.1825美元，盤中一度升至1.1917美元，創下一周新高。美國上周初次請領失業救濟金人數超出市場預期，尾盤ICE美元指數跌0.1%，報93.345。美元兌日圓貶值0.1%，報106.09日圓。英國與歐盟的貿易談判瀕臨破局，尾盤英鎊跌1.7%，報1.2783美元，盤中一度貶至1.2777美元，創下7周新低。英鎊兌歐元亦觸及5個月新低。

5.美國上周原油庫存意外增加，周四紐約期油收跌75美分或2%，為每桶37.3美元。倫敦布蘭特期油收跌73美分或1.8%，為每桶40.06美元。

6.美元偏軟，帶動黃金價格連漲第三天，周四紐約12月期金收漲9.4美元，為每盎司1964.30美元，過去3日金價累計上漲27美元，平均每日漲幅為0.5%。

(時報資訊)